СК продолжает расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - рассказали в СК.

Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.-0-