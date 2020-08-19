СК: продолжается следствие в отношении подозреваемых в массовых беспорядках

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в период с 9 по 10 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Во время проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганство", - рассказали в СК. Подозреваемый нигде не работает.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.-0-