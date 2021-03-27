СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается работа по расследованию уголовного дела, возбужденного по факту противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц в части функционирования созданных и управляемых ими Telegram-каналов, распространяющих экстремистские материалы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия.

Согласно материалам дела, Степан Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов Telegram-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения. Эти лица за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в Варшаве. Они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах.

Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь.

Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения.

С начала акций протестов подразделениями УСК по городу Минску уже направлено в суд 186 уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. По этим уголовным делам выявлено 299 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 220 лицам. Большинство из них были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.

"В очередной раз отмечу, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Будьте уверены, у правоохранителей хватит на это сил и средств. Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан", - подчеркнул начальник УСК по городу Минску Сергей Паско.