СК: в отношении Тихановской и Латушко возбуждено еще одно уголовное дело

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении Тихановской и Латушко возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса - самовольное присвоение звания либо власти должностного лица, - рассказал он. - Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию и совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций".-0-