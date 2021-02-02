СК проводит доследственную проверку по факту гибели военнослужащего 72-го ОУЦ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели военнослужащего 72-го Объединенного учебного центра Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в УСК по Минской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств случившегося", - отметили в УСК.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проводит ГКСЭ.

Следователи опрашивают командование войсковой части, сослуживцев и знакомых военнослужащего. Изъята необходимая документация.

"В последующем, с учетом полученных данных, следствием будет принято процессуальное решение в порядке, установленном законодательством", - подчеркнули в УСК.-0-