СК проводит проверку по факту гибели мужчины под колесами поезда в Зельве

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Зельвенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожном переходе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Как сообщалось, инцидент произошел вечером 20 марта. На железнодорожном переезде в Зельве грузовой поезд сообщением Волковыск-Барановичи сбил местного жителя. 49-летний мужчина погиб.
"Мужчина вышел на железнодорожный переезд, не обращая внимания на приближающийся грузовой поезд. Вместе с тем версия сведения им счетов с жизнью в настоящее время не просматривается", - отметил Сергей Шершеневич.
Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, провели иные проверочные и процессуальные действия. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проверка продолжается. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой в числе прочего будет установлено физическое состояние мужчины в момент гибели.
Машинисты поезда были трезвы, приняли все необходимые меры для избежания столкновения. Задержка движения поездов на этом участке железной дороги составила не более 10 минут.-0-
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