СК проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия"

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
"По предварительным данным, 4 ноября около 17.00 в ходе выполнения работ по проверке датчика забойного конвейера в шахте рудника смертельно травмирован 38-летний мужчина, горнорабочий ОАО "Беларуськалий". Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы", - рассказали в СК.
По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка.-0-