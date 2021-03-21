СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Минском районе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели трех мужчин во время пожара в Минском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК Беларуси.

По данным следствия, сообщение о возгорании деревянного дома в поселке Сухорукие поступило 21 марта около 7 утра. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. "По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое арендовали жилье у третьего, - говорится в сообщении. - Следственно-оперативная группа с участием специалистов управления ГКСЭ по Минской области проводит осмотр места происшествия".

Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены экспертизы.-0-