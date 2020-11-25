СК проводит проверку по факту смерти студента столичного вуза

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти студента столичного вуза, сообщили БЕЛТА в УСК по городу Минску.

Выясняются все обстоятельства его гибели. Следственно-оперативная группа отработала на месте происшествия, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для расследования, проводится весь необходимый объем процессуальных мероприятий и следственных действий.

"Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертных исследований. Опрашиваются очевидцы, одногруппники, а также сотрудники общежития и изолятора. По первичной информации, молодой человек находился на изоляции с заболеванием COVID-19. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на проведенные медработниками реанимационные мероприятия, он скончался", - рассказали в УСК. -0-