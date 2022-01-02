СК проводит проверку по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Речицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 27-летнего жителя Речицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.

"31 декабря в 23.10 сотрудники милиции задержали на остановке общественного транспорта на ул.Советской мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила, - рассказали в СК. - Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медосвидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчине стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть".

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера - на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей. Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ", - добавили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся опросы, будет изучена медицинская документация из поликлиники по месту жительства речичанина и иных медучреждений.

Ситуация находится на контроле руководства УСК по Гомельской области.-0-