СК проводит проверку по факту травмирования подростка плитой в Осиповичах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка плитой в Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, днем 17 апреля 17-летний парень находился на территории незавершенного строительства больницы в Осиповичах. Молодой человек нанес несколько ударов ногой по кирпичной стене, в результате чего произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия на втором этаже указанного здания. При падении одна из плит придавила подростка.

На данном недостроенном объекте постоянно играют дети. Двое мальчиков увидели произошедшее и позвали на помощь. С тяжкими телесными повреждениями молодой человек был госпитализирован. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Потерпевший является учащимся школы-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и проживает в общежитии данного учреждения.

По факту происшествия проводится проверка. Назначены судебно-медицинская экспертиза и строительно-техническая экспертиза части здания.

Продолжают опрашивать очевидцев происшествия и работников учебного заведения, изъята необходимая документация школы.-0-