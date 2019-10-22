СК проводит проверку после падения ребенка из окна многоэтажки в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку, устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа дома на ул. Шаранговича в Минске вечером 21 октября. "По предварительной информации, забравшись на диван, он залез на подоконник и самостоятельно открыл окно с незаблокированным запорным устройством. Мама и бабушка мальчика в это время находились на кухне", - рассказали в Следственном комитете.

Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет призывает родителей на оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.-0-