СК раскрыл подробности ДТП с шестью погибшими на трассе М1

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет раскрыл подробности ДТП с шестью погибшими на трассе М1. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Авария произошла 17 мая около 20.25 на 461-м км трассы М1. Водитель Renault двигался в направлении Крупок и выехал на встречную полосу. Он по касательной столкнулся с Geely Atlas, а затем врезался в движущийся встречный автопоезд DAF. Все шесть человек в салоне Renault погибли, водители Geely и DAF травм не получили.

В настоящее время следствие установило личности всех погибших. Среди них трое мужчин 21, 27 и 30 лет и три несовершеннолетние девочки. Помимо этого, установлены еще лица, которые находились в компании с погибшими в тот день. Они допрошены в качестве свидетелей. "Установленные следственным путем обстоятельства, предшествовавшие ДТП, указывают на употребление спиртных напитков погибшими в день происшествия. Точная информация о концентрации спирта в их крови будет известна по результатам экспертных исследований", - рассказали в СК.

Расследование продолжается.-0-

Все шестеро погибших в ДТП под Борисовом были нетрезвыми Следователи допросили очевидцев происшествия, знакомых компании. Изъяли записи камер видеонаблюдения, которые были установлены в том числе на дороге и автозаправке.