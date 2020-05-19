СК раскрыл подробности инцидента с двумя утонувшими в Нарочи

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет раскрыл подробности инцидента с двумя утонувшими в Нарочи, сообщили БЕЛТА в СК.
По данным следствия, днем 18 мая 61-летний местный житель с двумя минчанами 23 и 50 лет на моторной лодке вышли в акваторию озера Нарочь. Находясь на расстоянии более 2 км от береговой линии, судно начало тонуть, трое мужчин оказались в воде. На момент прибытия спасателей за затопленную лодку держался 50-летний мужчина, он госпитализирован. Остальные были извлечены из воды без признаков жизни.
Следователи осмотрели место происшествия. Установлено, что лодка не прошла техосмотр. Также у плавательного средства отсутствовал кормовой поплавок, что не позволяло в случае попадания воды внутрь оставаться на плаву.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.316 УК (нарушение лицом, управляющим маломерным судном, правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).-0-