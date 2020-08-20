СК раскрыл подробности расследования дел о разбойных нападениях в столице

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет раскрыл подробности расследования уголовных дел о разбойных нападениях в столице. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Вечером 17 августа на территории города Минска за час произошло два разбойных нападения. Оба сопровождались угрозами применения насилия, опасного для жизни и здоровья работников организаций.

Первое произошло на территории Первомайского района столицы. Около 18.00 в помещение одной из букмекерских контор зашел неизвестный, который потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала Br1,5 тыс. После этого мужчина скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 (разбой) УК.

Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира выдать ему деньги из кассы. Испугавшись за свою жизнь, сотрудник передала мужчине около Br1500, после чего он скрылся.

Буквально через несколько минут было совершено разбойное нападение на магазин бытовой химии, расположенный на территории Фрунзенского района. По данным следствия, в магазин зашли двое неизвестных, которые потребовали передать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК.

Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на магазин бытовой химии в Минске В магазин бытовой химии 17 августа около 18.45 зашли двое неизвестных, которые потребовали передать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки.

В кратчайшие сроки подозреваемые в совершении преступлений были задержаны сотрудниками милиции. В разбойном нападении на магазин бытовой химии подозреваются двое минчан, 35-летний мужчина и его 31-летний знакомый. Старший из них уже ранее был судим за хулиганство и угрозу убийством. Еще один минчанин, 56-летний мужчина, подозревается в разбойном нападении на букмекерскую контору в Первомайском районе столицы. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением.

Совершая разбойные нападения, они были уверены, что правоохранители задействованы на охране общественного порядка из-за несанкционированных массовых мероприятий, в связи с чем их личности не будут установлены в кратчайшие сроки, или же вовсе их поступки окажутся безнаказанными. -0-