СК раскрыл подробности расследования дел о разбойных нападениях в столице

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет раскрыл подробности расследования уголовных дел о разбойных нападениях в столице. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
Вечером 17 августа на территории города Минска за час произошло два разбойных нападения. Оба сопровождались угрозами применения насилия, опасного для жизни и здоровья работников организаций.
Первое произошло на территории Первомайского района столицы. Около 18.00 в помещение одной из букмекерских контор зашел неизвестный, который потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала Br1,5 тыс. После этого мужчина скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 (разбой) УК.
Буквально через несколько минут было совершено разбойное нападение на магазин бытовой химии, расположенный на территории Фрунзенского района. По данным следствия, в магазин зашли двое неизвестных, которые потребовали передать им деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК.
В кратчайшие сроки подозреваемые в совершении преступлений были задержаны сотрудниками милиции. В разбойном нападении на магазин бытовой химии подозреваются двое минчан, 35-летний мужчина и его 31-летний знакомый. Старший из них уже ранее был судим за хулиганство и угрозу убийством. Еще один минчанин, 56-летний мужчина, подозревается в разбойном нападении на букмекерскую контору в Первомайском районе столицы. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением.
Совершая разбойные нападения, они были уверены, что правоохранители задействованы на охране общественного порядка из-за несанкционированных массовых мероприятий, в связи с чем их личности не будут установлены в кратчайшие сроки, или же вовсе их поступки окажутся безнаказанными. -0-