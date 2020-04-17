СК раскрыл подробности расследования уголовного дела о мошенничестве с продажей масок

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с продажей медицинских масок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В марте этого года в интернете, в том числе популярных социальных сетях, было размещено объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже импортных масок респираторного типа с уникальным классом защиты. В объявлении были фотографии респираторов, стоимость одного из них составляла Br15. Оформив заказ на товар, граждане в итоге получали хлопковые повязки. При этом средство защиты можно было приобрести только в количестве от 10 до 100 штук. Некоторые из потерпевших заказывали респираторы, чтобы затем передать их медицинским учреждениям. Маски оплачивались наложенным платежом, их доставляли курьеры РУП "Белпочта". Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар до расчета и отказаться от него.

Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску продолжает работу по пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности при реализации медицинских средств индивидуальной защиты. Ранее на одном из интернет-ресурсов была размещена публикация с информацией о пострадавших гражданах. Изучив ее, было решено провести проверку, на основании которой территориальное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Установлено, что регистрация индивидуального предпринимателя была осуществлена на 35-летнюю женщину, а фактическую деятельность от ее имени по доверенности осуществлял 40-летний супруг. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. При осмотре его места жительства обнаружено и изъято более 600 хлопковых повязок. Согласно материалам уголовного дела мужчина знал о несоответствии реализуемых повязок заявленным характеристикам. С 25 марта по 12 апреля ему удалось завладеть деньгами 14 потерпевших на общую сумму более Br6,9 тыс. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных эпизодов противоправной деятельности мужчины продолжается. После размещения информации о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску обратилось более 50 граждан из различных регионов страны. По их заявлениям проводится проверка. К материалам уголовного дела приобщен анализ сведений, полученных от РУП "Белпочта", согласно которому хлопковые повязки под видом респираторов могли приобрести свыше 900 человек. Информация проверяется. Мужчина ранее уже был судим за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность.

Следователи допросили обвиняемого и более 20 покупателей, провели обыски в арендуемом офисном помещении и по месту жительства мужчины. Для возмещения ущерба наложен арест на счета индивидуального предпринимателя. Установлено, что хлопковые повязки обвиняемый приобрел на одной из белорусских фабрик. Стоимость одной из них составляет Br3, о чем говорится на сайте поставщика.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-