СК раскрыл подробности смертельного травмирования мужчины на предприятии в Воложинском районе

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Так, 12 августа 2020 года 29-летний станочник деревообрабатывающих станков одного из частных предприятий Воложинского района при работе на станке получил тяжкие телесные повреждения из-за выброса доски. Потерпевший спустя две недели скончался в больнице. В ходе следствия установлено нарушение ряда требований безопасности 43-летним директором предприятия. Обвиняемый допустил к выполнению работ на станке, не оборудованном защитными устройствами и ограждениями, молодого человека, не имеющего соответствующей квалификации по профессии, не прошедшего обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. При этом директор предприятия был должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда", - рассказали в УСК.

Согласно заключению судебно-технической экспертизы, причинами несчастного случая стали отсутствие защитных устройств и ограждений в зоне обработки деревообрабатывающего оборудования, а также то, что пострадавший находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Более того, деревообрабатывающий станок был изготовлен кустарным способом, без соответствующих документов изготовителя, не было и руководства по эксплуатации.

В рамках предварительного расследования осмотрено место происшествия, изучены заключения судебно-медицинских, судебно-технических, почерковедческих экспертиз, допрошены работники организации, проведены очные ставки и проверка показаний на месте. Изъята и изучена документация по вопросам соблюдения техники безопасности и охраны труда на предприятии.

УСК по Минской области директору предприятия предъявил обвинение по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело изучено прокурором и передано в суд.

В ходе расследования особое внимание уделялось причинам и условиям, способствующим совершению преступления. Информация о факте производственного травматизма направлена в Воложинский районный исполнительный комитет для рассмотрения, а также принятия дополнительных мер организационного характера для обеспечения здоровых и безопасных условий труда. -0-