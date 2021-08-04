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04 августа 2021, 11:10

СК рассказал о подробностях расследования дела о гибели мужчины на производстве в Минске

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, вечером 29 июня в производственном помещении, расположенном на улице Долгобродской в Минске, при проведении штукатурных работ каркасной панели массой более 2,5 тыс. кг произошло опрокидывание ее элемента с гидравлического подъемного стола на 31-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений минчанин скончался на месте происшествия.

"Установлено, что 31-летний погибший выполнял работы не имея заключенного трудового договора, договора подряда, а также каких-либо иных гражданско-правовых отношений с организацией. Очевидец произошедшего, 46-летний минчанин, также работал на указанном объекте без официального трудоустройства", - отметили в СК.

Кроме неоднократно выявленных фактов выполнения работ без официального трудоустройства, в ходе предварительного расследования стало известно, что заработная плата на предприятии частично выплачивается в конвертах. Следователями незамедлительно об указанном факте уведомлена инспекция по налогам и сборам города Минска для принятия мер реагирования.

В последнее время подобные нарушения трудового и налогового законодательства все чаще фиксируются правоохранителями. "При получении данных в рамках расследования уголовных дел УСК по Минску в кратчайшие сроки соответствующая информация направляется уполномоченным государственным органам, в том числе в Мингорисполком и профсоюзы", - подчеркнули в ведомстве.

"По инициативе Комитета государственного контроля в УК были внесены изменения, которые вступили в силу 19 июня этого года. В кодексе появились три новые статьи - 24311 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов), 243-2 (налоговое мошенничество) и 243-3 (уклонение от уплаты страховых взносов). Кроме этого, внесены изменения, касающиеся ответственности - за выплату зарплат в конвертах работодателю может грозить до 7 лет лишения свободы, а за уклонение от уплаты налогов максимальный срок вырос до 12 лет", - напомнили в СК.

УСК по Минску предупреждает, что выплачивая заработную плату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам - лишая их многих прав и социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.-0-

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