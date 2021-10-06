СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:39 CОVID-детектив: медики вспоминают самые необычные случаи эпидрасследований Общество
19:29 Гайдукевич: Беларусь должна защищать свое информпространство, иначе нас раздавят и растопчут Общество
19:22 Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против COVID-19 Регионы
18:49 В одной из школ Техаса произошла стрельба В мире
18:33 Именную аудиторию ученого-математика Рафаила Габасова открыли в БГУ Общество
18:15 В Минске прошло заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ Политика
18:11 СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ Происшествия
18:04 В Воложинском районе на участке М6 временно ограничат движение Общество
18:03 Витебчанина задержали за оскорбления в сети правоохранителей и военнослужащих Происшествия
17:56 Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ Общество
17:51 Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело Происшествия
17:50 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов Происшествия
17:44 Совбез РФ: во время пандемии в Сети активизировалась вербовочная деятельность экстремистов В мире
17:42 Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД Общество
17:36 Литва обяжет непривитых граждан регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет В мире
17:34 Грузия ослабила карантин и начала марафон вакцинации против COVID-19 В мире
17:32 Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий Общество
17:21 Первенства и чемпионаты по отдельным видам спорта будут проходить между Играми стран СНГ Спорт
17:18 Погодные условия поспособствуют завершению озимого сева и появлению всходов - Белгидромет Экономика
17:13 Совместную систему связи ВС стран СНГ обсудили в Ереване Общество
17:02 Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района Регионы
17:01 Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие Политика
16:53 БРСМ в этом году трудоустроил в студотрядах более 30 тыс. человек Общество
16:50 Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР Политика
16:48 Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей Происшествия
16:38 Депутат Европарламента: ситуация со свободой слова в странах ЕС вызывает все больше вопросов В мире
16:18 В Минске серые риелторы обманули не менее десяти человек на Br850 тыс. Происшествия
16:18 ФОТОФАКТ: Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открылась в Минске Экономика
15:44 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
15:43 В Молодечно мужчина нашел в мусорном контейнере охотничьи патроны Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
06 октября 2021, 18:11

СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет расследует уголовное дело против 136 "анонимных комментаторов", которые делали хайп на гибели офицера КГБ, сообщили БЕЛТА в СК.

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. "Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет", - рассказали в СК.

В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и ст.369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) УК.

"Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных. Вас предупреждали: все, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - резюмировали в СК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Витебчанина задержали за оскорбления в сети правоохранителей и военнослужащих
Фото из архива Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело
Фото из архива Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов
Фото из архива Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей
Фото из архива В Минске серые риелторы обманули не менее десяти человек на Br850 тыс.
Фото из архива В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД
Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий
СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ
Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против COVID-19
Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси
Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.