СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет расследует уголовное дело против 136 "анонимных комментаторов", которые делали хайп на гибели офицера КГБ, сообщили БЕЛТА в СК.

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. "Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет", - рассказали в СК.

В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и ст.369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) УК.

"Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных. Вас предупреждали: все, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - резюмировали в СК.-0-