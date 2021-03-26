СК рассказал об обстоятельствах аварии на проспекте Дзержинского

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, днем 26 марта на пр-те Дзержинского в Минске 73-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на легковые автомобили "Мицубиси" и "Рено". После этого он выехал за пределы проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В результате ДТП пострадали 13-летний мальчик, 27- и 48-летние женщины. В настоящий момент они госпитализированы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, а также опрашиваются очевидцы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Если вы располагаете какими-либо сведениями о происшествии, сообщите по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19", - говорится в сообщении. -0-