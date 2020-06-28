СК рассказал подробности аварии с двумя погибшими в Барановичском районе

Фото СК

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту аварии в Барановичском районе с двумя погибшими возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет. ДТП произошло днем 27 июня на 34-м км автодороги Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. 41-летний житель Слонима, управляя автомобилем "Фольксваген", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом под управлением 51-летнего жителя Минска. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте. Сегодня СК проинформировал, что женщина-пассажир не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель седельного тягача был госпитализирован. Угрозы его жизни нет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. Следователи с участием специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская, автотехническая и транспортно-трасологическая экспертизы.-0- Два человека погибли в результате ДТП в Барановичском районе В результате инцидента водитель и пассажирка "Фольксвагена" погибли на месте, водитель большегруза госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!