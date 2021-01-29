СК рассказал подробности деятельности преступной организации анархистов в Минске

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску продолжается расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших на территории Минска в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.

"В ходе расследования установлены дополнительные факты противоправной деятельности отдельной группы лиц. В связи с этим материалы были выделены в отдельное производство, а в последующем возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.285 (создание преступной организации и участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси", - рассказали в УСК.

По данным следствия, неустановленная группа лиц еще в 2005 году для осуществления преступной деятельности, создания условий для ее развития и поддержания объединила ряд организованных преступных групп, созданных в Беларуси и других странах, в том числе общеизвестных групп анархистского движения. В указанном объединении четко распределены сферы влияния и территории, разработан план защиты и поддержки преступной деятельности, определены подчиненность участников и функции, направленные на систематическое осуществление противоправной деятельности, в том числе экстремистской.

"Стоит отметить, что вся деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на: насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь; захват и удержание государственной власти неконституционным путем; осуществление террористической деятельности; организацию массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма; воспрепятствование законной деятельности государственных органов; распространение экстремистских материалов", - отметили в УСК.

В ходе расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства о причастности к деятельности вышеуказанной преступной организации четырех граждан - участников массовых беспорядков, происходивших на территории столицы в прошлом году.

Установлено, что двое из них, 30-летний мужчина и 26-летняя девушка, являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Беларуси экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины - их активными участниками. В ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для осуществления экстремистской деятельности. При этом в указанных ресурсах пропагандировалась и террористическая деятельность. Кроме того, там же размещались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо принимали непосредственное участие.

Следствием установлено, что преступная деятельность обвиняемых началась задолго до возникновения протестного настроения в Беларуси, произошедшего в прошлом году. До указанного времени эта деятельность носила характер разовых акций, зачастую происходивших в ночное время. Воспользовавшись ситуацией летом прошлого года, они активизировали свою анархистскую деятельность, включая подготовку к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев.

Кроме этого, в ходе следственных действий у обвиняемой изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также денежные средства, переданные различными организациями, в том числе правозащитными и радикальными.

По месту жительства двоих мужчин изъяты агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, дымовые шашки, компьютерная техника и многое другое. В ходе изучения содержимого техники обнаружены видеозаписи, которые были размещены на администрируемых ими ресурсах.

Следствием во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД продолжается установление всех участников преступной организации, а также эпизодов их преступной деятельности, которым в последующем будет дана правовая оценка.

Расследование продолжается.-0-