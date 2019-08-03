СК рассказал подробности гибели 12-летнего мальчика в Малорите

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Малорите. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Примерно в 20.40 2 августа в дежурную часть Малоритского РОВД поступило сообщение о гибели 12-летнего мальчика. Следственно-оперативная группа установила, что подросток и его два друга в этот день катались на велосипедах. Проезжая по городу, они заметили земельный участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Участок огорожен не был. Дети решили поиграть с песком, один из них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился песок.

Фото СК

По пояснениям двух детей, они пытались вытащить своего друга из песка, однако им это сделать не удалось и, растерявшись, они убежали. По дороге ребята встретили мать погибшего, которая отправилась на поиски своего сына, и рассказали ей о произошедшем. Она же и обнаружила тело ребенка на месте происшествия.

Малоритский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-