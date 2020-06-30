СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром минчанин в доме на ул.Грибоедова выбросил из окна 24-го этажа собаку, свою полуторагодовалую дочь, а после спрыгнул сам, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня утром правоохранителям поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на ул.Грибоедова в Минске выпрыгнул мужчина. Прибывшая на место следственно-оперативная группа во дворе дома обнаружила тела ребенка и мужчины с признаками падения с высоты. Недалеко от них лежала собака, которая также была без признаков жизни.

"Установлено, что 34-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою полуторагодовалую дочь и собаку, с которыми направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона собаку, а после то же самое сделал с дочерью. Затем минчанин покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз", - проинформировали в СК.

По предварительно полученной информации, данные действия могли быть совершены на почве конфликта с 29-летней бывшей сожительницей, которая и является матерью ребенка.

Первоначально СК сообщал, что трагедия произошла в доме на ул.Репина - произошло это из-за того, что дома расположены друг напротив друга и у них общий двор.

Следователи совместно с экспертами ГКСЭ провели осмотр места происшествия. "Была зафиксирована следовая картина. Допрашиваются свидетели, родственники ребенка и знакомые погибшего мужчины. По изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, получены записи камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти, а также физического состояния мужчины в момент произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы", - рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по окончании предварительного расследования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.-0-

Фото Следственного комитета