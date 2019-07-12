СК рассказал подробности уголовного дела о взятках в cпецкомбинате КБО

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела в отношении первого заместителя директора КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Уже установлено четыре эпизода преступной деятельности обвиняемого. По данным следствия, в декабре 2018 года и в феврале 2019-го мужчина принял от граждан в качестве взятки $1200 и $800 за решение вопроса, входившего в его компетенцию. В частности, мужчина предоставил два свободных участка для погребения за вознаграждение, хотя согласно действующему законодательству гражданам они должны предоставляться бесплатно. Кроме того, в октябре 2014 года и в январе 2019-го он получил от двух своих работников дорогостоящие спиртные напитки за неувольнение и непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники милиции в результате оперативно-разыскных мероприятий. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-