СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов", - рассказали в СК.

В ведомстве добавили: "В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу". -0-