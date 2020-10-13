СК расследовал несчастный случай с гибелью рабочего в карьере под Барановичами

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей обвиняется в нарушении правил эксплуатации машин и механизмов при горных работах, повлекшем гибель его коллеги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По имеющимся данным, 2 августа оператор пульта управления одного из предприятий Барановичей, не убедившись, что его коллега покинул опасную зону, привел в действие агрегат технологического дробления. В результате 38-летнего рабочего засыпало песком. От травм мужчина скончался на месте.

Фото Следственного комитета

Установлено, что обвиняемый в тот момент был пьян. При допросе он пояснил, что во время обеденного перерыва вместе с погибшим распивал спиртное. Мужчина забыл, что его коллега находился под дробилкой, и запустил ее.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.303 УК (нарушение правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-