СК расследует дело о разжигании социальной вражды и ненависти к сотрудникам МВД и членам их семей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о разжигании социальной вражды и ненависти к сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим и членам их семей, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, в сентябре 2020 года 31-летний мужчина в публичном Telegram-чате "Чат группы Каратели" размещал текстовые сообщения, в которых, по результатам лингвистической экспертизы, содержались призывы к насильственным действиям, направленные на причинение вреда со стороны одной группы лиц по отношению к представителям других групп лиц.

В частности, мужчина в своих сообщениях негативно высказывался в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и членов их семей, вызывая таким образом чувство возмущения, неприязни, негодования по отношению к ним, а также призывал участников чата избивать и калечить сотрудников милиции, сжигать их имущество.

На допросе мужчина пояснил следователям, что писал эти сообщения во время эмоционального всплеска после прочтения новостей в деструктивных Telegram-каналах (некоторые из них в настоящее время признаны экстремистскими).

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела в отношении администраторов и активных участников чатов, групп и каналов в социальной сети Telegram со схожими названиями "Каратели" продолжается.-0-