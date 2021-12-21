СК разбирается в обстоятельствах нападения на белорусских дипломатов в Лондоне

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах нападения на белорусских дипломатов в Лондоне, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, вечером 19 декабря текущего года в Лондоне возле здания Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии, граждан Беларуси. Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей", - отметили в ведомстве.

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. Проводится расследование. Во взаимодействии с Министерством иностранных дел и оперативными службами осуществляется получение актуальной информации по вышеуказанным обстоятельствам. Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела.-0-