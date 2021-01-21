СК разбирается в обстоятельствах замыкания ж/д путей и вывода из строя сигнализации

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о терроризме, возбужденного Генеральной прокуратурой по фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Всего зафиксировано более 100 эпизодов подобной противоправной деятельности во всех регионах Беларуси, в ряде случаев правоохранителями установлены личности причастных к совершению данных преступлений.

Так, в одном из случаев в ночь с 11 на 12 ноября двое жителей Молодечненского района (36 и 37 лет) пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы - Радошковичи, что могло повлечь вывод из строя средств сигнализации, железнодорожных путей, транспорта, а также повлечь крушение, аварию и даже гибель людей. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия.

В настоящее время следователями предъявлено обвинение мужчинам по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 (покушение на умышленное приведение в негодность путей сообщения и средств сигнализации) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Они допрошены, с их участием проведена проверка показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, в том числе генотипоскопической и других, осмотрены мобильные телефоны обвиняемых. Установлено, что мужчины были подписаны на деструктивные Telegram-каналы, в которых размещались подробные инструкции по блокированию и выводу из строя средств сигнализации и железнодорожных путей.

"Следственный комитет анализирует все факты умышленного приведения в негодность путей сообщения и средств сигнализации в различных регионах страны. В связи с этим с целью идентификации лиц, совершивших данные действия, проводится работа по проверке задержанных лиц на причастность к совершению противоправных действий на железнодорожных путях", - отметила Юлия Гончарова.

При обнаружении фактов совершения подобных действий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической или иной общественной деятельности или дестабилизации общественного порядка, квалификация действий обвиняемых может быть изменена на ст.289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми лет.-0-