СК с начала года направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом совместно с другими правоохранительными органами продолжается работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси преступления и скрывшихся за рубежом. Только в 2021 году Следственным комитетом подготовлены и направлены документы об инициировании экстрадиции в страну 39 обвиняемых. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.

"Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок", - рассказал Михаил Вавуло.

По его словам, действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. -0-