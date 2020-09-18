СК: следователи выясняют обстоятельства самоподжога в Смолевичах

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства самоподжога в Смолевичах. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел облил себя бензином, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен сотрудниками милиции. В настоящий момент в крайне тяжелом состоянии он госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суициду. Накануне, 16 сентября, сотрудники милиции пресекли еще одну его попытку суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни. В этот раз прежде, чем облить себя бензином, он также позвонил в дверной звонок здания РОВД.

Следователи работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-