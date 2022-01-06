СК: супруги при пожаре в Малоритском районе могли погибнуть из-за курения

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели супружеской пары при пожаре в Малоритском районе. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Пожар случился ночью 6 января в деревне Збураж. Огнеборцы обнаружили в обгоревшем доме тела 63-летней женщины и 61-летнего мужчины. "Они злоупотребляли спиртными напитками, а также часто курили в доме. Следователь и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Опрошены родственники и соседи погибших", - рассказали в Следственном комитете.

Малоритский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.-0-