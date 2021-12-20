СК: уголовное дело в отношении Сапеги передано прокурору для направления в суд

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения осталась прежней - домашний арест. Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.3 ст.130 (в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия);

ч.4 ст.16 и ст.364 (в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности);

ч.4 ст.16 и ст.365 (в организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне);

ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366 (в организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, пресечению правонарушений, и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей и общественного долга);

ч.4 ст.16 и ст.389 (в организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, и угроз распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, совершенной в связи с осуществлением судьей правосудия);

ч.4 ст.16 и ст.198 (в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста);

ч.ч.1 и 2 ст.203-1 (в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего).

В СК добавили, что в ходе предварительного расследования обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. -0-