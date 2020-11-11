СК устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"Во время расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу. Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие", - рассказали в СК.

В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий.-0-