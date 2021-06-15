СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в ДТП в Ивановском районе

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в ДТП в Ивановском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"По предварительным данным, около 9.10 14 июня 24-летний мужчина, управляя автомобилем Opel, двигаясь по автодороге М10 от Дрогичина к Иваново вблизи агрогородка Снитово, при совершении обгона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП 35-летний водитель, перевозивший медикаменты, от полученных повреждений скончался в учреждении здравоохранения. Пассажир и водитель автомобиля Opel госпитализированы в тяжелом состоянии", - рассказала она.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ивановского РОСК и УСК по Брестской области во главе с заместителем начальника управления. Совместно с сотрудниками ГАИ и УГКСЭ по Брестской области осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначены экспертизы, допрошены свидетели.

В отношении водителя автомобиля Opel Ивановским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим интересующими сведениями и записями с видеорегистратора, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Брестской области по телефону +375(33) 311-66-11. -0-

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