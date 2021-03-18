СК устанавливает обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте депутата

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте депутата, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 17 марта этого года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику, владельцем которого является депутат Палаты представителей. Далее от имени указанного лица они разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию", - рассказали в СК.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.349 УК. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления.-0-