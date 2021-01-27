СК устанавливает обстоятельства получения взяток работниками ряда предприятий

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета продолжает расследование уголовных дел в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий страны, возбужденных 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, руководители среднего звена ОАО "МЗКТ", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и ОАО "Минский тракторный завод" 22-23 декабря 2020 года получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размере от 50 до 250 тыс. российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения.

По уголовному делу задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим - залог.

Расследование продолжается.-0-