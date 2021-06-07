СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы. "Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в УСК.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. -0-