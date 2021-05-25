СК устанавливает обстоятельства смерти осужденного в колонии в Шклове

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в колонии в Шклове, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, 21 мая дежурным контролером исправительной колонии №17 обнаружен в бессознательном состоянии 50-летний осужденный Витольд Ашурок. Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось, - рассказала она. - На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. В рамках материала проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа".

Как отметила Анастасия Лавринович, в ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения установлено, что накануне осужденный при падении получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи.

"Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации. При вскрытии признаков криминального характера смерти осужденного не выявлено. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза", - отметила официальный представитель УСК по Могилевской области.-0-