СК устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на стройке в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
По данным следствия, 30-летний рабочий одной из строительных организаций Минска вечером 11 августа, находясь на территории объекта на улице Аладовых, нарушил технику безопасности, в результате чего упал с перекрытия 3-го этажа строящегося здания на перекрытие 1-го этажа.
Мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован. Жизни и здоровью пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает.
Следователь совместно с сотрудниками милиции и экспертами осмотрели место происшествия, опросили работников организации. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.279 BYN
|2.287 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.039 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.114 BYN
|3.128 BYN