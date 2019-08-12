СК устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на стройке в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, 30-летний рабочий одной из строительных организаций Минска вечером 11 августа, находясь на территории объекта на улице Аладовых, нарушил технику безопасности, в результате чего упал с перекрытия 3-го этажа строящегося здания на перекрытие 1-го этажа.

Мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован. Жизни и здоровью пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает.

Следователь совместно с сотрудниками милиции и экспертами осмотрели место происшествия, опросили работников организации. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.-0-