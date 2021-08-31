СК установил четырех участников августовских протестных акций в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году, сообщили БЕЛТА в СК.

В тесном взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД Следственный комитет установил еще четырех активных участников тех событий - мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. "10 августа прошлого года фигуранты приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на пр.Победителей в Минске. Мужчины признаны подозреваемыми по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК. С участием задержанных проводятся следственные действия", - рассказали в ведомстве.

Мужчины являются представителями фанатского движения, а трое из них ранее судимы за незаконный оборот запрещенных веществ.

УСК по Минску продолжает устанавливать лиц, причастных к участию в массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории столицы. С начала августа текущего года установлено более 20 лиц.-0-