СК: в 2021 году возбуждено 34 уголовных дела по факту заражения ВИЧ

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году возбуждено 34 уголовных дела по факту заражения вирусом иммунодефицита человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. День учрежден с целью повышения осведомленности о синдроме приобретенного иммунодефицита. Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания.
"Умышленное заражение этим заболеванием преследуется в уголовно-правовом порядке", - отметили в ведомстве.-0-