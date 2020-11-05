СК: в отношении администраторов Telegram-каналов Путило и Протасевича возбуждены уголовные дела

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются по настоящее время, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в отношении граждан Беларуси Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, - ст.293 и ст.342 УК. Кроме того, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь этого года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов.

Изучая информацию, размещенную в этих Telegram-каналах, следствие зафиксировало и приобщило к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия.

В настоящий момент обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы. Следствие также работает над ограничением доступа к интернет-ресурсам, где содержатся экстремистские материалы.-0-