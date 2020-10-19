СК: в сгоревшей хозпостройке в Пуховичском районе найден фрагмент человеческого тела

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства пожара и гибели человека в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Пожар случился 14 октября. Жители одной из деревень Пуховичского района сообщили о возгорании дома и прилегающего участка. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, но огонь успел уничтожить жилой дом и 6 хозпостроек. Рассматривается версия поджога.

Фото СК

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, нашла в одной из хозпостроек фрагмент тела человека. Предположительно он принадлежит 55-летнему мужчине, который проживал на этом участке.

"Обстоятельства гибели человека выясняются. Для точной идентификации личности и установления причины его смерти назначена судебно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. По факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело. Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования", - заключили в СК.-0-