СК возбудил дело о коррупции на столичном предприятии

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску расследуется уголовное дело о коррупции. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в августе 2016 года 35-летний начальник транспортно-логистического сектора одного из предприятий столицы получил от представителя компании по грузоперевозкам в качестве взятки автомобиль Ford Transit стоимостью более Br100 тыс. Установлено, что мужчина, являясь должностным лицом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, а также осуществлял контроль за рациональным и эффективным использованием автотранспорта.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый получил транспортное средство за решение вопроса о предоставлении наиболее рентабельных маршрутов для перевозок, а также об оказании помощи в подписании актов выполненных работ указанного перевозчика, на основании которых в последующем происходила оплата.

Правоохранителями установлено, что компания по грузоперевозке в лице директора заключила договор лизинга на приобретение автомобиля Ford Transit, после чего указанное транспортное средство было передано во владение и пользование обвиняемого. При этом компания самостоятельно продолжила погашать стоимость автомобиля и обязательных лизинговых платежей по нему с целью последующего выкупа и переоформления его на фигуранта во исполнение достигнутой ранее договоренности.

В момент задержания, в мае текущего года, мужчина уже находился в должности заместителя директора по коммерческим вопросам этого же предприятия. В настоящий момент он уволен.

Противоправные действия фигуранта были выявлены сотрудниками 5-го управления ГУБОПиК МВД. В целях установления фактических обстоятельств совершения преступлений проводятся допросы работников организаций, изучается изъятая служебная документация. Кроме того, для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению должностным лицом коррупционных преступлений, следователи внесут представления.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.3 ст.430 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-