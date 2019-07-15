СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Осиповичах

15 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.139 по факту двойного убийства в Осиповичах, сообщили БЕЛТА в УСК.

Утром 13 июля в милицию поступила информация, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что это местные жители: 40-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами провели осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования. С целью установления фактических обстоятельств и мотива преступления продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.-0-