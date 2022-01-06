СК возбудил уголовное дело по факту гибели водителя троллейбуса в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Минске в результате ДТП водителя троллейбуса. Об этом БЕЛТА сообщили СК.

По данным следствия, утром 6 января во время движения у троллейбуса слетели дуги токоприемника. Водитель пассажирского транспорта, 46-летняя женщина, находясь на остановочном пункте "Большая Слепня" по ул.Кедышко, вышла на проезжую часть их поправить. В это время водитель автобуса городского маршрута, 49-летний мужчина, совершил на нее наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Все обстоятельства выясняются.

Граждан, которым известно что-либо о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-