СК возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления газом сотрудника музея в Минске

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по г.Минску возбудило уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 УК), сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 5 августа в 9.30 при проверке системы газового пожаротушения на цокольном этаже здания Государственного литературного музея Янки Купалы из-за нарушения требований правил техники безопасности произошел выброс углекислого газа. В результате случившегося 67-летний работник музея скончался на месте происшествия.

Как установлено, в помещении фондохранилища на цокольном этаже здания музея есть система газового пожаротушения. Системы пожарной автоматики обслуживали работники специализированного предприятия. "В тот день утром в музей прибыли два сотрудника предприятия, 33-летний инженер и 34-летний начальник участка технического обслуживания. В ходе предварительного разбирательства установлено, что они нарушили как требования должностных инструкций, так и требования нормативно-технической документации", - рассказали в СК.

Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. С их участием проводятся следственные действия. "Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по завершении расследования", - добавили в ведомстве.

УСК по городу Минску напоминило о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь именно это залог безопасного производственного процесса.-0-