СК возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства в Минском районе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства в Минском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, около 23.40 16 сентября в милицию поступило сообщение от женщины, что в д.Вишневка Минского района у соседей происходит драка и один из ее участников, возможно, нанес удары ножом другому. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в доме было обнаружено тело 42-летнего рабочего строительной бригады с множественными колото-резаными ранами.

"Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что мужчина на протяжении дня распивал спиртное в компании знакомых. От выпитого он захмелел и прилег отдохнуть. Его 18-летнему знакомому показалось, что 42-летний мужчина с приятелем смеются над ним. Молодой человек вначале избил одного, после этого взял нож и нанес по телу второго не менее 20 ударов, в том числе в грудную клетку, от которых тот скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от множественных колото-резаных ранений головы, туловища, верхних конечностей, проникающих в грудную и брюшную полости, с повреждением сердца, крупных сосудов, легких, печени, приведших к массивной кровопотере", - рассказали в ведомстве.

Минский районный отдел Следственного комитета в отношении молодого человека возбудил уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. В настоящее время ему предъявлено обвинение. С санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый ранее судим не был.

По уголовному делу допрошены обвиняемый, а также ключевые свидетели произошедшего преступления. Для восстановления полной картины произошедшего следователем назначен ряд судебных экспертиз, проведение которых поручено УГКСЭ по Минской области. Расследование продолжается.-0-